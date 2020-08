Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: Un navire de la FINUL touché par l'explosion, des blessés Reuters • 04/08/2020 à 23:20









LIBAN: UN NAVIRE DE LA FINUL TOUCHÉ PAR L'EXPLOSION, DES BLESSÉS LE CAIRE (Reuters) - Un navire de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) amarré dans le port de Beyrouth a été endommagé et certains de ses marins ont été blessés alors qu'une puissante explosion ravageait la capitale libanaise mardi. "La FINUL envoie ses blessés dans les hôpitaux les plus proches afin qu'ils y reçoivent des traitements médicaux", a annoncé l'organisation dans un communiqué. La FINUL évalue actuellement la situation, notamment ses effets sur son personnel, et se tient prête à apporter son assistance au gouvernement libanais. L'explosion qui a dévasté une partie de Beyrouth a fait au moins 50 morts et plus de 2.700 blessés. (Nayera Abdallah; version française Camille Raynaud)

