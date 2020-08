Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: Mustapha Adib proposé comme Premier ministre Reuters • 30/08/2020 à 19:02









BEYROUTH (Reuters) - Le Courant du futur va proposer Mustapha Adib, ambassadeur du Liban en Allemagne, pour le poste de Premier ministre libanais lors de consultations politiques prévues lundi, a déclaré dimanche Fouad Siniora, l'un des dirigeants du mouvement sunnite emmené par Saad Hariri. Le poste de chef du gouvernement est censé revenir à un sunnite selon les principes de partage du pouvoir en vigueur au Liban. Le gouvernement dirigé par Hassan Diab a démissionné à la suite de l'explosion meurtrière survenue début août dans le port de Beyrouth, qui a alimenté la colère de la population contre une classe politique jugée incompétente et corrompue. Le président français Emmanuel Macron est attendu mardi à Beyrouth pour plaider en faveur de réformes politiques et économiques au Liban. (Tom Perry; version française Bertrand Boucey)

