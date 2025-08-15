Liban-Le Hezbollah agite le spectre d'une guerre civile

par Maya Gebeily et Jana Choukeir

Le Hezbollah a agité le spectre de la guerre civile en avertissant vendredi qu'il n'y aurait "pas de vie" au Liban si le gouvernement cherche à affronter et éliminer le mouvement armé chiite soutenu par l'Iran.

Le gouvernement souhaite désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année conformément à un plan soutenu par les États-Unis qui vise également à mettre fin aux opérations militaires israéliennes au Liban et au retrait de Tsahal de cinq positions dans le sud.

Mais le groupe refuse le désarmement tant qu'Israël n'aura pas mis fin à ses frappes et à son occupation d'une zone au sud du Liban qui était un bastion du Hezbollah.

"C'est notre nation à tous. Nous vivons dans la dignité ensemble, et nous construisons sa souveraineté ensemble - ou le Liban n'aura pas de vie si vous vous tenez de l'autre côté et essayez de nous affronter et de nous éliminer", a déclaré le chef du Hezbollah Naïm Qassem lors d'un discours télévisé.

Israël a infligé de lourdes pertes au Hezbollah au cours des deux dernières années, tuant de nombreux hauts gradés, dont l'ancien chef Hassan Nasrallah, ainsi que 5.000 de ses combattants, et détruisant une grande partie de son arsenal.

Les déclarations de Naïm Qassem, a réagi le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, sont "inacceptables" et comportent une menace implicite de guerre civile.

"Aucune partie au Liban n'est autorisée à porter des armes en dehors du cadre de l'État libanais", a ajouté Nawaf Salam dans un message publié sur le réseau social X, reprenant les propos qu'il a tenus lors d'une interview accordée au journal panarabe Asharq al-Awsat.

La semaine dernière, le gouvernement libanais a chargé l'armée de limiter le port d'armes aux seules forces de sécurité de l'État, une décision qui a indigné le Hezbollah.

Selon le chef du Hezbollah, qui a accusé le gouvernement d'appliquer un "ordre américano-israélien visant à éliminer la résistance", des discussions sont encore possibles.

"Il est encore possible de discuter, de procéder à des ajustements et de trouver une solution politique avant que la situation ne dégénère en une confrontation que personne ne souhaite", a déclaré Naïm Qassem.

Si un désarmement leur est imposé, "il y aura une manifestation dans la rue, dans tout le Liban, qui atteindra l'ambassade américaine", a-t-il ajouté.

