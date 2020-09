Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: La démission de Adib, "trahison collective", dit l'entourage de Macron Reuters • 26/09/2020 à 14:13









LIBAN: LA DÉMISSION DE ADIB, "TRAHISON COLLECTIVE", DIT L'ENTOURAGE DE MACRON PARIS (Reuters) - La démission du Premier ministre libanais désigné Mustapha Adib constitue une "trahison collective des partis libanais" mais la France restera aux côtés du pays pour l'aider à sortir de la crise qu'il traverse, a-t-on déclaré samedi dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Mustapha Adib a démissionné samedi après avoir échoué à former un nouveau gouvernement, une décision qui constitue un revers dans la mise en oeuvre du plan porté par la France pour redresser le Liban. "C'est une trahison collective des partis libanais", a-t-on déclaré dans l'entourage d'Emmanuel Macron. "Il est indispensable d'avoir un gouvernement capable de recevoir l'aide internationale, donc la France ne lâchera pas le Liban", a-t-on ajouté, précisant que le président français s'exprimerait "le moment venu". (Michel Rose et Benjamin Mallet)

