Liban-Israël : que sait-on des tunnels du Hezbollah ?

Une vidéo montrant des tunnels de la formation pro-iranienne a été diffusée au moment où la communauté internationale craint un embrasement dans la région entre d'un côté l'Iran et ses alliés parmi lesquels le Hezbollah et le Hamas palestinien, et de l'autre Israël.

( HEZBOLLAH MILITARY MEDIA OFFICE / - )

Le puissant Hezbollah libanais a récemment donné un aperçu de son réseau secret de tunnels souterrains, un message clair à Israël qui menace de lancer une guerre à grande échelle contre le Liban dans laquelle ces installations pourraient s'avérer vitales. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, le Hezbollah échange des tirs quotidiens avec l'armée israélienne.

La mort d'un chef militaire du Hezbollah tué fin juillet dans une frappe israélienne au Liban, et celle quelques heures plus tard de l'ex-chef du Hamas en Iran, qui a accusé Israël de l'avoir assassiné, font craindre une extension du conflit, le Hezbollah et Téhéran ayant promis de riposter.

Que sait-on des installations souterraines du groupe ?

Que montre la vidéo?

Le 16 août, le Hezbollah a mis en ligne une vidéo intitulée "Nos montagnes sont nos entrepôts", montrant ses membres circulant dans des véhicules dans des tunnels éclairés, creusés dans la roche.

La séquence montre aussi une trappe qui s'ouvre et un lanceur de missiles dirigé vers le ciel.

L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité de ces images.

Mais Hany Farid, spécialiste de l'étude des manipulations numériques à l'université de Californie à Berkeley, estime "peu probable" que la vidéo ait été générée par l'intelligence artificielle. Même si "certaines séquences comme celles où les camions ou motos se déplacent dans le tunnel ont un léger aspect d'images générées par ordinateur".

Cette vidéo pourrait être "destinée à servir d'avertissement" à Israël, affirme pour sa part Nicholas Blanford, un expert du Hezbollah à l'Atlantic Council.

Dans le contexte des représailles attendues du Hezbollah, la formation libanaise veut "rappeler à Israël qu'elle peut utiliser des armes beaucoup plus puissantes" que celles déjà employées, ajoute-t-il.

Quel usage en cas de guerre ?

Pour le général de brigade libanais à la retraite Mounir Chehadeh, la vidéo montre "à quel point les tunnels sont profonds, vastes et complexes, et à quel point il serait difficile, voire impossible, pour Israël de les atteindre".

L'agence de presse iranienne Mehr a indiqué que la vidéo révélait une "ville de missiles sous les montagnes de Jabal Amel", terme désignant le sud du Liban.

"Les montagnes et les collines du sud du Liban sont idéales pour creuser (des installations) protégées" estime l'analyste militaire Hicham Jaber, ajoutant que le Hezbollah pourrait avoir des dizaines d'autres tunnels.

"Les avions de guerre ne peuvent pas atteindre ces installations" et les combattants pourraient "rester à l'intérieur de neuf mois à un an car ils ont tout: du carburant, de la nourriture, des médicaments et des cliniques", explique-t-il.

Selon lui, Israël pourrait "détruire le Liban pendant des mois sans jamais atteindre" les installations fortifiées du Hezbollah, fortement implanté dans le sud du Liban.

"Nous connaissons l'existence des tunnels (du Hezbollah) depuis un certain temps", affirme au bureau de l'AFP en Israël Orna Mizrahi, spécialiste du Hezbollah à l'Institut israélien d'études de sécurité nationale.

Mme Mizrahi explique que l'armée israélienne "a acquis une bonne expérience" avec la guerre en cours à Gaza, où le Hamas dispose d'un réseau de tunnels.

"Nous devrons nous attaquer à cela si nous entrons au Liban lors de la prochaine guerre", ajoute-t-elle.

Des tunnels anciens?

Le Hezbollah a commencé à creuser des installations souterraines au milieu des années 1980, lorsque les Israéliens se sont retirés d'une grande partie du sud du Liban, déclare M. Blanford.

Les tunnels sont utilisés "pour stocker des munitions et servir de rampes de lancement discrètes pour les missiles et roquettes", ajoute-t-il.

Selon Daniel Meier, directeur du Master Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble (sud-est de la France), l'utilisation de tunnels par le groupe a été révélée lors de sa dernière guerre avec Israël en 2006.

Le mouvement pro-iranien y "avait mis à mal l’armée israélienne, malgré sa suprématie dans les airs, les combattants du Hezbollah se déplaçant sous terre", ajoute-t-il.

Après 2006, le groupe a commencé à construire des installations et des tunnels souterrains plus complexes, déclarent des experts.

L'armée israélienne a affirmé avoir découvert et détruit des tunnels du Hezbollah à la frontière entre les deux pays en janvier 2019.

Israël accuse le Hezbollah d'avoir creusé ces tunnels, afin d'enlever ou assassiner des soldats ou civils israéliens en territoire israélien.