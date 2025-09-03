 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liban-Des drones israéliens ont largué des grenades près de casques bleus, dit la Finul
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 10:35

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a accusé mercredi des drones israéliens d'avoir largué mardi matin quatre grenades à proximité de casques bleus qui dégageaient des barrages routiers empêchant l'accès à un poste de l'Onu dans le sud du Liban.

"Il s'agit d'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la Finul" depuis l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah en novembre, a déclaré la mission de maintien de la paix de l'Onu dans un communiqué.

Une grenade a été larguée à moins de 20 mètres des casques bleus et de leurs véhicules et trois autres à une centaine de mètres, a précisé la Finul, ajoutant que l'armée israélienne avait été prévenue à l'avance des travaux de dégagement dans la zone.

Le gouvernement israélien ne cache pas son hostilité envers la Finul et il s'est félicité que le Conseil de sécurité des Nations unies ait voté la semaine dernière, sous la pression des États-Unis, pour que sa mission prenne fin en 2027, après une ultime prolongation d'un an de son mandat.

Les casques bleus de la Finul, créée en 1978, patrouillent le long de la frontière sud du Liban avec Israël. L'accord de cessez-le-feu signé en novembre prévoit leur redéploiement dans la zone frontalière, dont doivent se retirer les combattants du Hezbollah et les soldats israéliens. Mais l'armée israélienne refuse de se retirer de cinq positions qu'elle considère comme stratégiques.

(Rédigé par Tala Ramadan; version française Tangi Salaün; édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 03.09.2025 11:37 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq. * MACY'S ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: l'inflation a ralenti à 32,95% sur un an en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:28 

    L'inflation a ralenti en août en Turquie pour le quinzième mois consécutif à 32,95% sur un an, contre 33,5% en juillet, moins qu'attendu cependant par certains analystes, selon les chiffres officiels publiés mercredi. La hausse des prix à la consommation s'est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank