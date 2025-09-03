Liban-Des drones israéliens ont largué des grenades près de casques bleus, dit la Finul

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a accusé mercredi des drones israéliens d'avoir largué mardi matin quatre grenades à proximité de casques bleus qui dégageaient des barrages routiers empêchant l'accès à un poste de l'Onu dans le sud du Liban.

"Il s'agit d'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la Finul" depuis l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah en novembre, a déclaré la mission de maintien de la paix de l'Onu dans un communiqué.

Une grenade a été larguée à moins de 20 mètres des casques bleus et de leurs véhicules et trois autres à une centaine de mètres, a précisé la Finul, ajoutant que l'armée israélienne avait été prévenue à l'avance des travaux de dégagement dans la zone.

Le gouvernement israélien ne cache pas son hostilité envers la Finul et il s'est félicité que le Conseil de sécurité des Nations unies ait voté la semaine dernière, sous la pression des États-Unis, pour que sa mission prenne fin en 2027, après une ultime prolongation d'un an de son mandat.

Les casques bleus de la Finul, créée en 1978, patrouillent le long de la frontière sud du Liban avec Israël. L'accord de cessez-le-feu signé en novembre prévoit leur redéploiement dans la zone frontalière, dont doivent se retirer les combattants du Hezbollah et les soldats israéliens. Mais l'armée israélienne refuse de se retirer de cinq positions qu'elle considère comme stratégiques.

(Rédigé par Tala Ramadan; version française Tangi Salaün; édité par Augustin Turpin)