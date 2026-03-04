Liban-Au moins quatre morts dans une frappe israélienne à Baalbek

Au moins quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel de la ville de Baalbek, dans l'est du Liban, a rapporté mercredi l'agence de presse libanaise NNA.

Le Liban est depuis le début de la semaine une nouvelle cible de la campagne militaire israélienne, le Hezbollah ayant ouvert le feu avec des drones et des missiles après l'attaque américano-israélienne menée samedi contre l'Iran.

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir déployé des forces supplémentaires dans le sud du Liban pendant la nuit, afin de prendre des positions défensives pour se prémunir contre toute attaque potentielle du Hezbollah.

Le Hezbollah a dit mercredi que ses combattants avaient lancé une salve de roquettes sur les forces israéliennes en représailles aux frappes ayant visé des dizaines de villes au Liban.

L'armée israélienne a émis mercredi des ordres d'évacuation dans 16 villages libanais, disant que les activités du Hezbollah l'obligeaient à agir contre le groupe et prévenant que quiconque se trouvant à proximité de combattants, d'installation ou d'armes du Hezbollah se mettait en danger.

NNA a également rapporté plusieurs frappes israéliennes mercredi, dont une contre un hôtel et une autre contre un appartement dans l'est du Liban.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré mardi que les frappes israéliennes avaient fait au moins 50 morts et 335 blessés depuis le début des attaques israéliennes.

(Enas Alashray et Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)