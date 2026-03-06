Liban : appel aux dons de médicaments lancé aux entreprises de santé

( AFP / LOUAI BESHARA )

L'organisation Tulipe, qui collecte les produits de santé donnés par les groupes pharmaceutiques en France pour les distribuer à des associations humanitaires, a lancé vendredi un appel aux dons pour le Liban, entraîné dans la guerre régionale avec l'Iran.

L’association invite les entreprises de santé à contribuer via des dons de médicaments et dispositifs médicaux ou une aide financière "afin de renforcer en urgence l’acheminement de produits de santé vers les structures de soins et les ONG partenaires au Liban", selon un communiqué.

"Le Liban subit de plein fouet l’effet domino d’un conflit régional qui s’étend. Quand les lignes de front bougent, ce sont d’abord les hôpitaux, les dispensaires et les équipes médicales mobiles qui se retrouvent sous tension, avec une hausse immédiate des besoins en médicaments et dispositifs essentiels", déclare Alexandre Laridan, directeur de Tulipe, cité dans un communiqué.

Cette structure reconnue d'utilité publique, créée en 1982, intervient dans une vingtaine de pays chaque année en tant qu'interface entre les entreprises de santé et les ONG.

Au Liban, elle agit depuis 2020 aux côtés de partenaires, notamment l’institution caritative Ordre de Malte Liban et les ONG Première Urgence Internationale ou encore Anera en lien avec le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu’avec d’autres organisations locales.

Le contexte actuel nécessite une "accélération immédiate" de l'action, la "fenêtre opérationnelle" pouvant "se réduire très vite", selon le communiqué.

Tulipe compte parmi les trois organisations d'aide médicale en Europe, avec Action Medeor en Allemagne et International Health Partners au Royaume-Uni, avec la spécificité d'être la seule créée et soutenue par l'industrie pharmaceutique.

L'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a jugé vendredi que la guerre au Moyen-Orient constituait une "crise humanitaire majeure" nécessitant une réponse immédiate de tous les acteurs "dans toute la région".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi reprendre les opérations dans son important centre logistique à Dubaï, un jour après avoir annoncé la suspension des activités sur place en raison de la guerre au Moyen-Orient.