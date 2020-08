Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: 16 interpellations dans l'enquête sur l'explosion de Beyrouth Reuters • 06/08/2020 à 21:35









LIBAN: 16 INTERPELLATIONS DANS L'ENQUÊTE SUR L'EXPLOSION DE BEYROUTH BEYROUTH (Reuters) - Seize personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a endeuillé Beyrouth mardi, rapporte jeudi l'agence de presse libanaise ANI. Cité par l'agence, le juge Fadi Akiki a déclaré que les autorités avaient jusqu'ici interrogé plus de 18 individus et responsables du port et des douanes impliqués dans des travaux de maintenance dans l'entrepôt où la déflagration s'est produite, faisant au moins 145 morts et 5.000 blessés. Les investigations se poursuivent, a précisé le magistrat. (Hesham Abdul Khalek, Ghaida Ghantous, version française Jean-Stéphane Brosse)

