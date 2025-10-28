Liam Rosenior s’excuse après ses propos sur l’arbitrage d’OL-Strasbourg
La nuit porte conseil, deux nuits encore plus.
Dimanche soir, le Racing Club de Strasbourg s’est incliné dans les ultimes instants sur la pelouse de Lyon (2-1) . Et si la défaite a eu un goût plus amer que d’habitude pour l’entraîneur des Alsaciens, Liam Rosenior , c’est parce qu ’ il n’avait pas digéré l’exclusion de son défenseur Ismaël Doukouré.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer