Lewis Hamilton a choisi son équipe pour la Coupe du monde

Lewis Hamilton a choisi son équipe pour la Coupe du monde

Lewis Ronaldo de Assis Moreira Hamilton. Lors d’une conférence de presse en marge du Grand prix de Monaco qui se tient ce dimanche, Lewis Hamilton a évoqué ses affinités football à une semaine de la Coupe du monde.

Le pilote britannique a fait part se son amour pour la sélection brésilienne, qu’il supporte même davantage que les Three Lions . « Pour moi, c’est au même stade que l’Angleterre, a-t-il expliqué . Le Brésil a toujours été mon équipe préférée, j’adorais les regarder jouer. » …

OC pour SOFOOT.com