Les vols suspendus à l'aéroport du Luxembourg en raison de drones-Flightradar24

Les vols aériens ont été suspendus vendredi à l'aéroport du Luxembourg en raison de drones dans la zone, rapporte le site internet de suivi des vols Flightradar24.
(Carlos Méndez; version française Camille Raynaud)
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