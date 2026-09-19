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Les vols reprennent à l'aéroport du Luxembourg
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 03:39
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(Actualisé avec reprise du trafic)

Les opérations ont repris samedi à l'aéroport du Luxembourg après une suspension décidée en raison de la détection de drones près et au-dessus de l'aérodrome, ont dit les autorités aéroportuaires.

L'aéroport international du Luxembourg avait suspendu vendredi les vols aériens par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité des passagers, des membres d'équipage, du personnel de l'aéroport et des appareils.

Aucun détail concernant l'origine des drones ou les personnes qui les opéraient n'a été donné par les autorités aéroportuaires.

Bien que les vols aient repris, des retards et des perturbations pourraient persister tant que les opérations ne seront pas revenues à la normale, était-il indiqué dans un communiqué émis par l'aéroport.

(Carlos Méndez; version française Camille Raynaud)

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