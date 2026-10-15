Les ventes de Savencia portées par le chocolat au 3T, tensions sur le lait

( AFP / LOU BENOIST )

Le groupe Savencia Fromage & Dairy, (Cœur de Lion, St Môret, Tartare, Caprice des Dieux, chocolats Valrhona...) a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires sur les trois premiers trimestres, portée par ses activités chocolat alors les fromages ont intégré le contexte de baisse de prix du lait.

Le chiffre d'affaires au 30 septembre était en hausse de 7,8%, à 5,42 milliards d'euros, avec une "accélération" au troisième trimestre "en lien avec la saisonnalité des activités chocolat" qui commencent à être vendus pour les fêtes, selon un communiqué publié jeudi.

Cette hausse est aussi due à des acquisitions: l'intégration des activités Chocolat de Savencia Gourmet et l'acquisition de Quata au Brésil, le groupe recentrant sa stratégie sur les fromages et le chocolat.

Mais l'activité des "métiers et zones historiques" (principalement les fromages vendus en Europe) progressent moins vite, voire reculent en données comparables, "confirmant les tendances de consommation encore fragiles constatées depuis le début de l'année, ainsi qu'un alignement des prix dans un contexte de baisse de prix du lait", selon le communiqué.

En 2025, la collecte de lait a augmenté en France à 23,5 milliards de litres, tout comme le prix payé aux éleveurs.

Mais, début 2026, les industriels ont fait face à une baisse des prix du beurre et une hausse de leurs charges à cause de la guerre au Moyen-Orient.

Dans un contexte d'abondance de lait, les prix payés aux éleveurs ont donc commencé à chuter, alors même que ces derniers subissaient aussi la hausse de l'énergie. L'été a amplifié leurs difficultés avec une sécheresse historique et des canicules à répétition.

Ces dernières semaines, Savencia a provoqué l'indignation des éleveurs en mettant fin à ses relations commerciales avec l'organisation de producteurs (OP) Les 3 Rivières qui rassemble 330 éleveurs laitiers en Mayenne, dans la Sarthe et le Maine-et-Loire.

Ces derniers auront 18 mois pour trouver une nouvelle solution pour la collecte de leur lait.

La directrice des ressources laitières au sein de Savencia, Sophie Godet-Morisseau, s'est justifiée auprès de Ouest France, affirmant que les demandes de l'organisation sur le prix du lait ne permettait pas "de garantir des débouchés durables" sur un "marché très compétitif".

Si elle a ajouté que le groupe n'avait pas l'intention de diminuer sa collecte laitière globale, l'affaire a rappelé aux éleveurs l'annonce de Lactalis en 2024 de réduire la sienne, avec plusieurs centaines d'éleveurs concernés.

"Les producteurs laitiers sont-ils devenus systématiquement la variable d'ajustement des stratégies industrielles?", a déploré la FNPL, association spécialisée dans l'élevage laitier de la FNSEA, syndicat agricole dominant.

"C'est un véritable coup de massue pour les éleveurs et les éleveuses, qui subissent l'une des pires années climatiques", a renchéri la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole.

La loi d'urgence agricole votée à l'été a tenté de rééquilibrer les relations entre organisation de producteurs et industriels, mais les mesures sont jugées insuffisantes par les éleveurs tandis que les industriels ont mis en garde contre des réglementations supplémentaires.

A partir de 2019, un conflit sur les prix du lait avait déjà opposé Savencia à l'association d'organisation de producteurs (AOP) Sunlait, qui fournissait à travers un millier d'éleveurs 17% du lait transformé par le groupe.

L'accord a finalement expiré après une bataille judiciaire et l'AOP s'est peu à peu vidée de ses producteurs dont certains ont conclu des contrats individuels avec Savencia.