Les ventes de logements individuels neufs aux États-Unis ont reculé en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Burns

Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté en juillet , les taux hypothécaires élevés et les prix ayant pesé sur le marché et continué à dissuader les acheteurs potentiels. Les ventes de logements neufs ont chuté de 10,5% pour s'établir à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 607.000 unités le mois dernier, par rapport au rythme révisé à la hausse de juin, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu'une petite part des ventes immobilières aux États-Unis et ont tendance à être volatiles d'un mois à l'autre. Elles avaient baisséde 6,3% en glissement annuel en juin.

Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé le rythme des ventes à 620.000 logements. Le prix médian des logements neufs, qui s’est établi à393.800 dollars en juillet, était inférieur de 0,9% à celui de l’année précédente.

Le niveau élevé des coûts d’emprunt est un facteur clé qui maintient le marché immobilier dans une profonde morosité. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans — le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis — avoisine son plus haut niveau depuis plus d’un an , et les perspectives d’un allègement immédiat pour les acheteurs potentiels sont minces, en raison des craintes inflationnistes des responsables de la Réserve fédérale et des marchés obligataires.

La Mortgage Bankers Association a indiqué la semaine dernière que le taux contractuel des prêts hypothécaires à 30 ans s’était maintenu à 6,77% au cours de la semaine se terminant le 14 août, soit tout près de son plus haut niveau récent de 6,81% atteint fin juillet.

Les taux hypothécaires ont désormais grimpé d’environ 0,60 point de pourcentage depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février, ce qui a fait grimper les cours mondiaux du pétrole et contribué à alimenter une inflation plus généralisée.

Les prix, mesurés selon l’indice utilisé par la Fed pour son objectif d’inflation de 2%, ont augmenté à un rythme près de deux fois supérieur, même si les données attendues mercredi pourraient montrer qu’ils se sont modérés pour le deuxième mois consécutif en juillet.

La Fed maintient ses taux inchangés depuis décembre dernier, même si, lors de la réunion du mois dernier, trois membres du comité de politique monétaire se sont opposés à cette décision, estimant qu’il fallait relever les taux pour contrer une inflation qui se maintient au-dessus de l’objectif depuis plus de cinq ans.