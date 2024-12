Les ventes d'InVivo en repli, contexte "morose" pour les coopératives agricoles

L'union de coopératives agricoles InVivo, devenu un géant de l'agro-industrie en Europe, a enregistré un chiffre d'affaires annuel en repli sur l'exercice 2023-2024, à 11,7 milliards d'euros, en raison d'un contexte économique "morose" et du recul du prix des matières premières agricoles.

( AFP / MATEUSZ SLODKOWSKI )

L'acquisition du producteur australien de malt United Malt Group (UMG) a contribué "pendant huit mois pour un peu moins de 700 millions de chiffre d'affaires" mais "retraité de cette variation de périmètre, notre chiffre d'affaires est en repli de 1,3 milliard d'euros", a précisé mercredi Maha Fournier, directrice générale chargée des finances lors de la convention du groupe à Paris.

InVivo a été confronté au repli "confirmé" du prix des matières premières "importantes" (blé et orge notamment), à la "poursuite du conflit en Ukraine" et à "l'arbitrage des consommateurs" confrontés à une "érosion de leur pouvoir d'achat" ainsi qu'à "l'hyperinflation dans certaines zones" comme l'Argentine et l'Ethiopie.

Mme Fournier a également souligné l'impact de la météo, dramatique notamment pour les récoltes de blé en France, au plus bas depuis 40 ans, mais aussi pour la consommation de produits de jardinerie, et de la baisse mondiale de la consommation de vin qui a frappé de plein fouet sa branche Cordier.

L'entreprise de plus de 15.000 salariés, devenue leader mondial du malt, est active dans le courtage de grains (3,3 milliards d'euros de ventes en 2023-2024, en repli d'environ 600 millions d'euros), la vente de produits pour les agriculteurs, l'agro-alimentaire (3,4 milliards) et la distribution avec les magasins Jardiland ou la marque Pomme de Pain (1,3 milliard).

Elle regroupe près de 170 coopératives avec un chiffre d'affaires de la division agriculture de 3,6 milliards en 2023-2024.

Le groupe s'est toutefois félicité de son excédent brut d'exploitation, de 384,4 millions d'euros, en hausse de 51 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent (9 millions seulement sans compter l'intégration d'UMG).

L'exercice a aussi été marqué par l'échec du rapprochement entre Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise), majoritairement détenu par Invivo, et Casino.

Teract, aussi porté par 2MX Organic, un véhicule d'investissement financier lancé par le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, avait jeté l'éponge début juin 2023 au bénéfice du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Plusieurs représentants d'InVivo mais aussi de ses clients (Lidl France en tête, représenté par Michel Biero) ont formulé au cours de la convention le voeu d'un avancement en 2025 des discussions pour aider les agriculteurs mais aussi réformer les négociations commerciales, se désespérant d'un contexte politique qui les a privés d'interlocuteurs stables au gouvernement.