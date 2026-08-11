Les vagues de chaleur extrême s'intensifient, selon l’Organisation météorologique mondiale

par Olivia Le Poidevin

Les périodes de chaleur extrême deviennent plus fréquentes, intenses et plus longues à mesure que le changement climatique s'aggrave, a déclaré mardi l'agence météorologique des Nations unies, soulignant les changements intervenus depuis l'historique été caniculaire de 1976 en Europe. Certaines régions du continent, devenu celui qui se réchauffe le plus rapidement au monde, subissent actuellement leur cinquième vague de chaleur, qui a provoqué des sécheresses, des feux de forêt, ainsi qu'une hausse record des températures.

Les canicules actuelles sont causées par l’interaction entre des systèmes de haute pression persistants dans l’hémisphère nord et un climat plus chaud, a expliqué John Kennedy, responsable de l’information climatique, à l’Organisation météorologique mondiale, lors d’une conférence de presse à Genève.

En conséquence, l’air chaud est retenu, la couverture nuageuse est réduite et l’air plus frais n'a plus la possibilité de s’infiltrer, ce qui permet à la chaleur de s’accumuler sur de vastes régions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. El Niño, ce phénomène climatique naturel qui entraîne généralement une hausse des températures mondiales, n’a pas contribué à la vague de chaleur qui touche l’Europe cette année, car les conditions dans le Pacifique tropical sont actuellement neutres, a ajouté John Kennedy.

ÉVOLUTIONS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES DÉCENNIES

L'expert a noté que le mois de juin 1976 présentait des systèmes de haute et de basse pression globalement similaire à ceux observés cette année, mais que les conséquences étaient très différentes en raison de plusieurs décennies de réchauffement climatique. "En 1976, on observait quelques zones isolées où les températures étaient supérieures à la moyenne, dans un monde beaucoup plus frais", a-t-il déclaré, alors qu’aujourd’hui "la situation s’est inversée". Une grande partie du globe est frappée par des températures supérieures à la moyenne et seules quelques régions isolées sont restées plus fraîches.

Les vagues de chaleur marines en Méditerranée et dans les eaux à l’ouest de l’Europe contribuent à la hausse des températures sur les terres en alimentant les systèmes de haute pression persistants, a-t-il ajouté. "Bon nombre de ces facteurs se combinent pour nous valoir la canicule record que nous connaissons cette année", a déclaré John Kennedy.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin ; Version française Rihab Latrache, édité par Zhifan Liu)