Les USA vont retarder la livraison d'armes à certains pays européens à cause de la guerre en Iran - sources

par Gram Slattery et Humeyra Pamuk

Des responsables américains ont informé leurs homologues européens d'un retard de livraison pour certaines commandes d'armements en raison de la guerre contre l'Iran, qui pèse sur les stocks, selon cinq sources proches du dossier.

Les sources, qui s'expriment sous couvert d'anonymat, précisent que plusieurs pays pourraient être concernés par ces délais, notamment des Etats baltes et scandinaves.

Certaines armes ont été acquises dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) du département américain de la Défense mais n'ont pas encore été livrées, disent-elles.

Les pays concernés ont été informés de possibles délais ces dernier jours via des communications bilatérales.

Vendredi, les ministres de la Défense de l'Estonie et de la Lituanie ont déclaré à Reuters avoir été avisés par les Etats-Unis de possibles retards de livraison d'équipements militaires à cause de la guerre en Iran.

La Maison blanche et le département d'Etat ont renvoyé les demandes de commentaires au Pentagone.

"L'armée américaine est la plus puissante dans le monde et nous nous assurons que les forces américaines et celles de nos alliés et partenaires disposent des ressources nécessaires pour se battre et gagner", a répondu un porte-parole du Pentagone.

"Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne ferons pas de commentaires sur les requêtes d'alliés ou partenaires spécifiques ni sur des efforts en cours pour les soutenir."

Des dirigeants européens ont déploré ces retards qui, selon eux, les mettent dans une situation difficile.

Sous le mandat de Donald Trump, Washington a poussé ses alliés européens de l'Otan à acquérir du matériel américain, notamment à travers le programme FMS, dans le but de transférer la responsabilité de la défense conventionnelle de l'Europe des États-Unis vers ses partenaires européens.

Mais les retards de livraison sont monnaie courante, provoquant la frustration des partenaires européens et poussant certains dirigeants du Vieux Continent à se tourner vers des systèmes fabriqués en Europe.

Les responsables américains affirment que les armes sont destinées à la guerre au Moyen-Orient et rejettent la faute sur les Européens, accusés de ne pas avoir aidé les Etats-Unis et Israël à rouvrir le détroit d'Ormuz.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)