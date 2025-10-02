Les USA vont fournir à Kyiv des renseignements pour frapper l'intérieur de la Russie-WSJ

Les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine des renseignements pour ses tirs de missile à longue-portée contre les infrastructures énergétiques russes, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des représentants américains, alors que Washington envisage de fournir à Kyiv des armes plus puissantes qui lui permettraient d'atteindre davantage de cibles en Russie.

D'après le journal, les représentants de l'administration du président Donald Trump ont également demandé à leurs alliés de l'Otan de fournir un soutien similaire à l'Ukraine.

(Abu Sultan à Bangalore; version française Jean Terzian)