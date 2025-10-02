 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA vont fournir à Kyiv des renseignements pour frapper l'intérieur de la Russie-WSJ
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 01:25

Les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine des renseignements pour ses tirs de missile à longue-portée contre les infrastructures énergétiques russes, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des représentants américains, alors que Washington envisage de fournir à Kyiv des armes plus puissantes qui lui permettraient d'atteindre davantage de cibles en Russie.

D'après le journal, les représentants de l'administration du président Donald Trump ont également demandé à leurs alliés de l'Otan de fournir un soutien similaire à l'Ukraine.

(Abu Sultan à Bangalore; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    information fournie par Reuters 01.10.2025 23:16 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain ... Lire la suite

  • Senny Mayulu (N24) marque le but du Paris SG mercredi soir à Barcelone en Ligue des champions. ( AFP / Josep LAGO )
    Ligue des champions: le PSG marque son territoire à Barcelone
    information fournie par AFP 01.10.2025 23:02 

    En champion d'Europe, le Paris SG est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions, marquant les esprits dans ce match très attendu. Dans le duel de deux des équipes les plus séduisantes d'Europe, qui ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la Fed
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:43 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution. Le Dow Jones (+0,09% à ... Lire la suite

  • Des manifestants malgaches à Antsiranana brandissent le drapeau national et une banderole appelant le président Andry Rajoelina à partir, à Antananarivo le 1er octobre 2025 ( AFP / FITA )
    Madagascar: réunion au palais présidentiel après sept jours de manifestations
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:30 

    De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache se sont déroulées mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank