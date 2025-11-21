Les USA veulent que l'Ukraine signe un accord-cadre d'ici jeudi prochain-sources

Les Etats-Unis, qui ont proposé à l'Ukraine les modalités d'un "plan de paix", souhaitent que Kyiv signe un accord-cadre d'ici jeudi prochain, selon deux sources au fait du dossier.

Washington, qui exercerait une pression redoublée sur les Ukrainiens, menacerait en outre de limiter le partage de renseignements et les livraisons d'armes, ajoute-t-on vendredi de même source.

(Bureaux de Washington et Kyiv, version française Sophie Louet)