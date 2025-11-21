 Aller au contenu principal
Les USA veulent que l'Ukraine signe un accord-cadre d'ici jeudi prochain-sources
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:28

Les Etats-Unis, qui ont proposé à l'Ukraine les modalités d'un "plan de paix", souhaitent que Kyiv signe un accord-cadre d'ici jeudi prochain, selon deux sources au fait du dossier.

Washington, qui exercerait une pression redoublée sur les Ukrainiens, menacerait en outre de limiter le partage de renseignements et les livraisons d'armes, ajoute-t-on vendredi de même source.

(Bureaux de Washington et Kyiv, version française Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
    Dont apparemment l'Ukraine serait en train d'écraser la Russie dont l'économie s'effondre et Poutine désespéré aurait organisé un complot contre Trump à partir des dossiers Epstein pour le faire chanter afin qu'il arrête la guerre guerre et le sauve ainsi d'une défaite inéluctable et d'un soulèvement généralisé du peuple Russe..... C'est une théorie intéressante.

