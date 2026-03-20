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Les USA sur le point d'atteindre leurs objectifs dans la guerre en Iran, dit Trump
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 22:39

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Les Etats-Unis sont sur le point d'atteindre leurs objectifs dans la guerre contre l'Iran et envisagent de réduire progressivement leur engagement militaire, a déclaré vendredi le président Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche a également exhorté les pays qui empruntent le détroit d'Ormuz à le surveiller et à y maintenir l'ordre "si nécessaire".

"Le détroit d'Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres nations qui l'empruntent, pas par les Etats-Unis !", a-t-il écrit dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

"Si on nous le demande, nous aiderons ces pays dans leurs efforts concernant le détroit d'Ormuz, mais cela ne devrait plus être nécessaire une fois que la menace iranienne aura été supprimée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Bhargav Acharya et Jasper Ward; version française Claude Chendjou)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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