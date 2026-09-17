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Les USA privent de nouveau Mahmoud Abbas de visa avant l'Assemblée générale de l'Onu
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 06:08
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Le département d'Etat américain a déclaré dans un communiqué mercredi qu'il prolongerait les sanctions privant de visa des responsables de l'Autorité palestinienne, dont son président Mahmoud Abbas, avant l'Assemblée générale des Nations unies.

Les Etats-Unis ont refusé l'an dernier d'octroyer des visa Mahmoud Abbas ainsi qu'à 80 autres responsables palestiniens en prévision de l'Assemblée générale de l'Onu.

Le département d'Etat a accusé mercredi l'Autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine d'agir pour "internationaliser le conflit israélo-palestinien, notamment via la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice" et de chercher la "reconnaissance unilatérale" d'un Etat palestinien. Il les a également accusés de soutenir les "terroristes".

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

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