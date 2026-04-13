Les USA pourraient "passer par Cuba" après l'Iran, dit Trump

Les États-Unis pourraient "passer par Cuba" une fois que les tensions avec l'Iran seront apaisées, a déclaré lundi le président américain Donald Trump à des journalistes.

L'occupant de la Maison blanche a fait savoir par le passé qu'il comptait s'"occuper" de Cuba, déclarant au mois de mars qu'il aurait l'"honneur" de prendre le "contrôle" de l'île caribéenne d'une manière ou d'une autre et qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait.

A la suite de l'opération militaire américaine au Venezuela, début janvier, lors de laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé, Donald Trump avait prévenu La Havane de conclure un accord "avant qu'il ne soit trop tard".

Des négociations destinées à améliorer les relations bilatérales ont été ouvertes.

La crise économique sur l'île caribéenne a été amplifiée par l'embargo sur le pétrole vénézuélien imposé par l'administration américaine, qui a également menacé d'imposer des droits de douane contre tout pays qui vendrait du pétrole à Cuba.

Si plus d'une dizaine de présidents américains se sont opposés au gouvernement communiste cubain et ont critiqué La Havane en matière de respect des droits de l'homme au fil des dernières décennies, ils se sont abstenus d'envahir l'île ou de soutenir une telle manoeuvre, respectant l'accord signé pour mettre fin à la crise des missiles cubains en 1962.

(Reportage Jarrett Renshaw, version française Benjamin Mallet)