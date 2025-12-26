Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Les USA ont mené des frappes contre l'EI dans le nord-ouest du Nigeria, dit Trump
information fournie par Reuters•26/12/2025 à 00:22
Les Etats-Unis ont mené des
frappes aériennes contre des combattants du groupe Etat
islamique (EI) dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré jeudi le
président américain Donald Trump sur son réseau social Truth,
leur reprochant d'avoir assassiné des chrétiens dans la région.
(Surbhi Misra à Bangalore; version française Jean Terzian)
