Les USA, le Royaume-Uni, la France et des alliés condamnent les "complots meurtriers" de l'Iran sur leurs territoires

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et une dizaine d'autres alliés ont condamné mercredi les complots tramés par des groupes soutenus par l'Iran visant à assassiner des dissidents iraniens, des journalistes et des communautés juives.

"Nous sommes unis dans notre détermination à protéger nos pays et nos populations contre ces menaces. La République islamique d'Iran doit mettre fin à ces agissements immédiatement", ont déclaré ces pays dans une déclaration commune publiée par le département d'État américain.

Il y est évoqué des "complots meurtriers" et d'autres actions menées à travers le globe par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), les services iraniens de renseignement, la Force Al-Qods et le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité.

Les alliés ont également condamné la récente vague d'attaques à travers l'Europe revendiquées par le groupe pro-iranien Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

"Les tentatives visant à tuer, kidnapper, harceler, intimider ou attaquer de toute autre manière des personnes sur notre territoire portent atteinte à la souveraineté nationale et aux normes internationales. Ces actions doivent cesser immédiatement", ont-ils dit dans la déclaration.

(Susan Heavey et Katharine Jackson; version française Etienne Breban, édité par)