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Les USA envisagent de réduire le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, dit Trump
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 00:30

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration réfléchissait à une possible réduction du nombre de soldats américains stationnés en Allemagne.

"Les Etats-Unis envisagent et examinent une possible réduction du nombre de soldats en Allemagne, et une décision sera bientôt prise", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

Cette déclaration intervient après que le chancelier allemand Friedrich Merz a dit ne pas voir quelle stratégie de sortie les Etats-Unis avaient adopté dans leur guerre contre l'Iran.

Il a également estimé qu'"une nation entière est humiliée par les dirigeants iraniens, en particulier par ces soi-disant Gardiens de la révolution".

(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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1 commentaire

  • 04:14

    Pas les usa , uniquement la clique qui occupe provisoirement la maison blanche . Ils ont vraiment atteint le caniveau !

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