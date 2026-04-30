Les USA envisagent de réduire le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration réfléchissait à une possible réduction du nombre de soldats américains stationnés en Allemagne.

"Les Etats-Unis envisagent et examinent une possible réduction du nombre de soldats en Allemagne, et une décision sera bientôt prise", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

Cette déclaration intervient après que le chancelier allemand Friedrich Merz a dit ne pas voir quelle stratégie de sortie les Etats-Unis avaient adopté dans leur guerre contre l'Iran.

Il a également estimé qu'"une nation entière est humiliée par les dirigeants iraniens, en particulier par ces soi-disant Gardiens de la révolution".

(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)