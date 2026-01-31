Les USA en "shutdown", la situation devrait probablement se résoudre rapidement

(Actualisé avec début du "shutdown")

par Richard Cowan, David Morgan et Nolan D. McCaskill

Les opérations de l'administration fédérale américaine ferment en grande partie samedi, alors que le Congrès n'est pas parvenu à approuver avant minuit vendredi un accord qui permettrait de poursuivre le financement des opérations du gouvernement fédéral.

Le Sénat a adopté vendredi soir le plan de dépenses par un vote bipartite de 71 voix contre 29. La Chambre des représentants, en vacances parlementaires, ne devrait toutefois pas se prononcer sur la mesure avant lundi, selon un conseiller républicain qui a requis l'anonymat.

La fermeture partielle de l'administration américaine a débuté à 00h01 (05h01 GMT) samedi.

Ce "shutdown" devrait toutefois être bref, les parlementaires démocrates et républicains ayant travaillé pour s'assurer qu'un débat sur l'application des lois en matière d'immigration ne perturbe pas les autres activités du gouvernement.

L'accord approuvé par le Sénat sépare le financement du département de la Sécurité intérieure d'un texte de financement plus large. Cela permettrait aux parlementaires d'approuver les dépenses liées aux autres départements de l'administration américaine, tout en examinant de nouvelles restrictions à l'égard des agents de la police de l'immigration.

Le financement du département de la Sécurité intérieure sera prolongé pour deux semaines, ce qui permettrait aux négociateurs de parvenir à un accord.

(Avec Rhea Rose Abraham; version française Camille Raynaud)