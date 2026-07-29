Les USA disent intercepter des missiles lancés par l'Iran contre leurs troupes au M-O

(Ajoute frappes américano-saoudiennes contre des milices pro-Iran en Irak)

L'armée américaine a déclaré avoir intercepté mardi soir des missiles balistiques lancés par l'Iran en direction des troupes américaines au Moyen-Orient, précisant que tous les missiles ont été "interceptés avec succès" et ajoutant rester "vigilante".

Dans son communiqué, le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) n'indique pas le(s) lieu(x) exact(s) visé(s) par les forces iraniennes.

Un peu plus tôt, Axios a rapporté que Téhéran a lancé des missiles balistiques contre une base militaire américaine en Jordanie. Ces missiles ont été interceptés, a ajouté le site d'information, citant un représentant américain.

"Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a lancé de multiples missiles balistiques depuis l'Iran dans une attaque surprise contre les troupes américaines basées au Moyen-Orient", a dit le Centcom sur le réseau social X. "Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès".

Par ailleurs, dans un communiqué distinct publié dans la nuit de mardi à mercredi, le Centcom a fait savoir que l'armée américaine a mené des frappes contre des milices pro-Iran en Irak en collaboration avec l'armée saoudienne. Ryad a décrit cette opération comme une réponse aux récentes attaques aux drones contre des sites pétroliers saoudiens.

Ces incidents interviennent après que Donald Trump a suspendu au cours du week-end les frappes américaines contre l'Iran et a fait état mardi de "bonnes discussions" avec Téhéran, qui a de son côté nié vouloir reprendre les négociations, dénonçant des violations américaines de l'accord-cadre signé en juin.

Le président américain a également réitéré sa menace de reprendre les bombardements si aucun accord n'était conclu, après avoir prévenu la semaine dernière que les Etats-Unis pourraient frapper les infrastructures énergétiques iraniennes.

Washington a effectué plus tôt ce mois-ci, pendant treize nuits consécutives, des vagues de frappes en Iran avec l'objectif, selon l'armée américaine, de neutraliser les capacités militaires de Téhéran près du détroit d'Ormuz.

Voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, le détroit d'Ormuz est l'un des principaux points de contentieux entre les Etats-Unis et l'Iran. Une source régionale a déclaré mardi à Reuters qu'Oman a présenté à Téhéran une proposition visant à instaurer un mécanisme régional conjoint pour la gestion d'Ormuz, avec des redevances volontaires.

(Kanishka Singh et Jasper Ward; version française Jean Terzian)