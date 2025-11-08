 Aller au contenu principal
Les ultras rennais pris dans une embuscade nantaise cette nuit
08/11/2025 à 18:32

Un cadeau du ciel pour les préfets qui voudraient serrer la vis.

Après la victoire de leur équipe sur la pelouse du Paris FC vendredi soir (0-1), les supporters rennais ont repris la route en direction de la Bretagne dans la nuit. Arrivés à bon port autour de 4 heures du matin, les cars du Roazhon Celtic Kop ont cependant été pris pour cible sur le parking du Roazhon Park. Plusieurs dizaines de supporters nantais les attendaient, explique Ouest-France .…

QB pour SOFOOT.com

Sport
