Les ultras rennais pris dans une embuscade nantaise cette nuit
Un cadeau du ciel pour les préfets qui voudraient serrer la vis.
Après la victoire de leur équipe sur la pelouse du Paris FC vendredi soir (0-1), les supporters rennais ont repris la route en direction de la Bretagne dans la nuit. Arrivés à bon port autour de 4 heures du matin, les cars du Roazhon Celtic Kop ont cependant été pris pour cible sur le parking du Roazhon Park. Plusieurs dizaines de supporters nantais les attendaient, explique Ouest-France .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer