Les ultras rennais pris dans une embuscade nantaise cette nuit

Un cadeau du ciel pour les préfets qui voudraient serrer la vis.

Après la victoire de leur équipe sur la pelouse du Paris FC vendredi soir (0-1), les supporters rennais ont repris la route en direction de la Bretagne dans la nuit. Arrivés à bon port autour de 4 heures du matin, les cars du Roazhon Celtic Kop ont cependant été pris pour cible sur le parking du Roazhon Park. Plusieurs dizaines de supporters nantais les attendaient, explique Ouest-France .…

QB pour SOFOOT.com