Les turbulences sur le marché obligataire européen mettent en lumière le rôle des fonds spéculatifs sur les principaux marchés

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* Selon le FMI, les portefeuilles d'obligations souveraines détenus par les fonds spéculatifs ont doublé depuis 2022

* La volatilité récente des marchés a été exacerbée par les fonds spéculatifs, estiment les investisseurs

* La France, un cas d'école à l'approche des élections de 2027

par Alun John et Dhara Ranasinghe

La forte vague de ventes de titres d'État européens observée ce mois-ci montre à quel point le rôle croissant des fonds spéculatifs rend plus vulnérable un marché d'importance systémique — un risque que les régulateurs surveillent de près.

À première vue, les raisons de la flambée des rendements français à 10 ans à leur plus haut niveau depuis 24 ans étaient claires: un alourdissement de la dette publique , une inflation attisée par les coûts élevés de l’énergie, et la concurrence pour les capitaux liée à l’essor mondial des centres de données, qui stimule la croissance économique.

Mais certains investisseurs ont estimé que l’ampleur et la rapidité de ces mouvements montraient que les fonds spéculatifs alimentaient la volatilité du marché en liquidant rapidement leurs positions.

Aucun élément déclencheur évident n’a précédé ces hausses quotidiennes inhabituellement importantes des taux, supérieures à 10 points de base (bps), ni le bond de près de 25 points de base en deux jours de la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française plutôt que des obligations allemandes, le plus fort niveau depuis la crise de la dette de la zone euro. Les taux augmentent lorsque les cours des obligations baissent. FR10YT=RR DE10FR10=RR .

La Banque centrale européenne estime que les hedge funds représentent plus de la moitié des échanges sur le marché européen des obligations d’État, évalué à environ 13 000 milliards de dollars, contre 30 % en 2020. Le Fonds monétaire international indique que l’exposition des hedge funds aux obligations souveraines a plus que doublé depuis 2022, sans toutefois donner de chiffre global.

« La communauté des fonds spéculatifs a explosé », a déclaré Lauréline Renaud-Chatelain, responsable de la stratégie obligataire chez Pictet Wealth Management. « Cela apporte beaucoup plus de volatilité au marché obligataire et explique peut-être pourquoi la chute française a été si brutale dans un contexte où il n’y avait pas de véritable catalyseur. »

LES FONDS SPÉCULATIFS PEUVENT AMPLIFIER LES FLUCTUATIONS DE PRIX

Selon le FMI, les hedge funds gèrent plus de 40 000 milliards de dollars, y compris les fonds empruntés qu’ils utilisent pour amplifier leurs positions et leur exposition via des produits dérivés. Ils communiquent rarement des détails sur leurs investissements et parient aussi bien sur la baisse que sur la hausse des cours des actifs.

Leur rôle dans les transactions sur la dette souveraine est important car il a un impact sur le financement des gouvernements, ce qui peut à son tour influer sur les coûts d’emprunt des entreprises et des particuliers.

Une activité de transactions accrue des fonds spéculatifs peut « amplifier les distorsions de prix et les tensions sur la liquidité en période de crise », a déclaré le FMI en octobre. Il a cité les emprunts des fonds spéculatifs et les « crowded trades », c’est-à-dire les situations où de nombreux fonds détiennent des positions similaires.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’organisme de surveillance financière de la région, a refusé de commenter cet article.

Certaines stratégies prisées par les fonds spéculatifs sont sensibles aux variations de prix et de volatilité, a expliqué Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management, qui investit dans des fonds spéculatifs.

Il s’agit notamment des opérations de « basis trade » sur les contrats à terme sur titres de créance et des opérations de « carry trade » à effet de levier. Dans une opération de « basis trade », les fonds spéculatifs cherchent à tirer profit de la faible différence de prix entre les titres obligataires et les contrats à terme. Une opération de « carry trade » consiste à emprunter des liquidités dans une devise à faible taux d’intérêt pour miser sur d’autres actifs.

Lorsque la situation évolue, « les investisseurs peuvent être amenés à réduire leur exposition relativement rapidement… ce qui risque d’entraîner un cercle vicieux de fluctuations du marché », a déclaré M. Schneller.

Il a toutefois mis en garde contre le fait d’attribuer la volatilité récente uniquement aux fonds spéculatifs, compte tenu des facteurs fondamentaux, notamment en France.

Les manœuvres politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027 pourraient entraver les efforts visant à réduire le déficit élevé de la France, un facteur qui a ébranlé les marchés.

LES FONDS SPÉCULATIFS PRENNENT LE RELAIS LORSQUE D'AUTRES INVESTISSEURS SE RETIRENT

Jiri Krol, responsable mondial des affaires gouvernementales au sein de l’Alternative Investment Management Association, un groupe représentant le secteur des marchés privés, a déclaré que les fonds spéculatifs constituaient l’une des sources de liquidité les plus importantes des marchés obligataires.

« En ce qui concerne la dynamique récente des marchés, nous mettons en garde contre les déclarations hâtives et généralisatrices fondées sur des données anecdotiques concernant le rôle de certaines catégories d’acteurs du marché », a-t-il déclaré.

Les fonds spéculatifs ont pris une part plus importante des marchés obligataires souverains à mesure que d’autres acheteurs se retiraient. Les banques centrales réduisent leurs bilans, les modifications apportées aux régimes de retraite font baisser la demande de dette souveraine, et les règles réglementaires limitent la quantité d’obligations que les banques peuvent détenir.

Leur participation peut contribuer au bon fonctionnement des marchés dans un contexte d’augmentation des emprunts publics, tandis que leur activité de transactions plus fréquente renforce la liquidité.

« Tout le monde reconnaît en quelque sorte le rôle joué par les fonds spéculatifs », a déclaré Marion Le Morhedec, directrice des investissements en titres à revenu fixe chez Fidelity International.

Mais les transactions prisées par les fonds spéculatifs sont très concentrées et généralement financées par l’endettement, tandis que leur orientation à court terme signifie qu’ils peuvent soudainement se retirer en masse si les marchés évoluent à leur détriment, ce qui assèche la liquidité et exacerbe les fluctuations de prix.

Les fonds spéculatifs « anéantissent complètement le marché dans ces circonstances », a déclaré Mme Le Morhedec. « Pour moi, cela explique à 100 % (la faible liquidité) observée début octobre. »

Interrogé sur la menace systémique que représentent les fonds spéculatifs, le directeur financier du géant de Wall Street JPMorgan a déclaré mardi aux analystes que ce secteur constituait « une source de risque pour le système depuis longtemps déjà, et tout le monde le sait, y compris les fonds spéculatifs eux-mêmes ».

Leur effet de levier relève de la « catégorie des inconnues connues », a déclaré Jeremy Barnum. « Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun risque, mais nous savons en quelque sorte de quoi il s’agit. »

À SURVEILLER

Début octobre, la dette à court terme s’est montrée particulièrement volatile. Le rendement des obligations françaises à 2 ans a bondi, tandis que celui des obligations allemandes a plongé en raison des afflux vers les valeurs refuges, et l’écart entre les deux s’est creusé de 21 points de base, soit la plus forte hausse journalière depuis 2012.

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Les hedge funds utilisent souvent des obligations d’État françaises comme garantie lorsqu’ils empruntent pour financer leurs positions. La dette française représente environ 100 milliards d’euros (112 milliards de dollars) sur les 250 milliards d’euros d’obligations d’État de la zone euro qui ont été données en garantie pour des emprunts sur le marché des pensions, selon les données de la Banque de France.

La Banque d’Angleterre surveille également le marché des pensions livrées, une source cruciale de financement pour les établissements financiers en période de tension. Elle estime que 85 milliards de livres sterling (113 milliards de dollars) des 200 milliards de livres sterling d’emprunts nets sur les marchés des pensions livrées sur gilts proviennent des fonds spéculatifs .

Un grand investisseur obligataire européen a déclaré à Reuters que le rôle des fonds spéculatifs était devenu un sujet central pour les régulateurs lors de leurs réunions avec la société.

Mme Renaud-Chatelain, de Pictet, a indiqué que la liquidité des obligations françaises début octobre avait atteint son plus bas niveau depuis 2008.

Une faible liquidité rend les transactions plus difficiles et les courtiers facturent des frais plus élevés. Dans les cas extrêmes, ils peuvent ne plus proposer de cotations du tout, ce qui provoque un gel des marchés.

Un autre rapport du FMI publié mardi indique toutefois que les marchés ont bien géré les récentes tensions , et la demi-douzaine de gestionnaires de fonds interrogés par Reuters ont déclaré que, d’une manière générale, la volatilité n’avait pas encore affecté leurs stratégies et avait parfois créé des opportunités.

« La volatilité est parfois une bonne chose… (La dette française) est devenue relativement bon marché par rapport au risque de crédit », a déclaré Michela Bariletti, directrice des crédits chez Standard Life. « Nous observons les OAT (et les obligations françaises) avec prudence, mais pendant la vague de ventes, nous avons en fait légèrement renforcé nos positions. »

(1 dollar = 0,8929 euro)

(1 dollar = 0,7543 livre)