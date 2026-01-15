Les trois quarts des Français inquiets de la désinformation étrangère, selon le baromètre La Croix

Les trois quarts des Français se disent inquiets de la désinformation étrangère, selon le baromètre annuel du journal La Croix sur la confiance dans les médias dévoilé jeudi.

Dans le détail, 45% sont "plutôt" inquiets et 31% sont "tout à fait" inquiets de ces tentatives par certains Etats d'influencer l'opinion publique en France, tandis que 19% ne le sont pas, et 5% sont sans opinion, selon ce sondage présenté lors du festival Médias en Seine à Paris.

Réalisé depuis 1987, il a été rebaptisé "Baromètre La Croix – Verian – La Poste sur la confiance des Français dans les médias".

Interrogés plus particulièrement sur des risques de désinformation étrangère dans le cadre des élections municipales de mars, les sondés sont cependant moins nombreux à être inquiets, à hauteur de 60%.

Sur les réseaux sociaux, une personne interrogée sur deux (51%) pense être confrontée plusieurs fois par semaine à des informations déformant la réalité ou à de fausses informations, venant ou non de l'étranger.

C'est moins le cas à la télévision (40%), sur les sites ou applications de la presse nationale (37%) ou à la radio (30%).

Interrogés sur l'idée de labelliser les médias sur internet de façon indépendante, 62% jugent que ce serait une bonne chose, 16% une mauvaise et 22% ne se prononcent pas.

Le président Emmanuel Macron lors d'un débat avec des lecteurs des journaux de l'est de la France, appartenant au groupe Ebra, sur le thème de "la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes" à Mirecourt, le 28 novembre 2025 dans les Vosges ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

La piste, avancée par Emmanuel Macron en novembre, a fait polémique, les médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré et des dirigeants de la droite et de l'extrême droite soupçonnant le chef de l'Etat de vouloir "contrôler l'information".

Par ailleurs, les Français sont 71% à suivre l'actualité avec un grand intérêt, une proportion en baisse de 5 points sur un an. Quelque 28% la suivent avec un faible intérêt.

Près d'un sur deux (47%) ressent souvent de la fatigue ou du rejet par rapport à l'actualité, une proportion cependant en baisse de quatre points.

Enfin, les médias traditionnels reculent: 85% des Français suivent les journaux télévisés (-5 points), 76% les chaînes d'info en continu (-3) et encore 72% la presse régionale, papier ou en ligne (-3).

En revanche, les influenceurs et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont le vent en poupe: 42% des personnes interrogées les utilisent pour être informés sur l'actualité (+5 points).

Cette étude a été réalisée sur internet du 24 au 30 novembre auprès d'un échantillon de 1.500 personnes, représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).