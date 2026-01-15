France: Le taux du Livret A abaissé à 1,5%

La Banque de France à Paris
Le taux du Livret A va être abaissé de 1,7% à 1,5% à partir du 1er février tandis que celui du Livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux ménages les plus modestes va être ramené de 2,7% à 2,5%, a annoncé jeudi le ministère de l'Economie.
Cette décision est conforme aux préconisations de la Banque de France, sur fond de recul de l'inflation, tombée à 0,7% sur un an en décembre selon les normes européennes.
Le ministère souligne ainsi que, malgré cette baisse, le nouveau taux du Livret A "continuera de bénéficier aux épargnants".
"Avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé, tout en favorisant la construction de logements sociaux, deux priorités pour le gouvernement", a dit le ministre de l'Economie, Roland Lescure, cité dans un communiqué.
Quant au taux du LEP, la formule de calcul réglementaire aurait dû le ramener à 1,9%.
"J'ai tenu à ce que les ménages les plus modestes éligibles au Livret d'épargne populaire bénéficient en outre d'un coup de pouce supplémentaire", a déclaré Roland Lescure pour justifier cet écart de 0,6 point entre la formule de calcul et le taux finalement retenu.
(Rédigé par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer