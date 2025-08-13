Eolien: Vestas maintient ses prévisions annuelles malgré les droits de douane

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas, l'un des leaders européens du secteur, a enregistré un bénéfice net de 34 millions d'euros au deuxième trimestre et maintient ses prévisions pour l'année malgré les incertitudes liées aux droits de douane, selon son rapport trimestriel publié mercredi.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

"Il demeure une incertitude considérable concernant les droits de douane, en particulier aux États-Unis, et une hausse de ces droits devrait entraîner une augmentation des coûts au fil du temps", a relevé Vestas, qui estime toutefois que cet impact financier peut être absorbé dans le cadre de ses prévisions actuelles.

Pour l'ensemble de l'année, Vestas table sur un chiffre d'affaires situé entre 18 et 20 milliards d'euros.

Entre avril et juin, le bénéfice net du groupe s'est établi à 34 millions d'euros, contre une perte de 156 millions sur la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe danois, porté par une amélioration de ses projets d'éolien terrestre, a lui augmenté de 14%, à 3,745 milliards d'euros.

"Ces résultats ont été (...) compensés par les investissements nécessaires à la montée en puissance de l'activité offshore, afin de livrer les premiers projets V236-15.0 MW", la nouvelle génération d'éoliennes en mer géantes, a indiqué le patron du groupe Henrik Andersen, cité dans le rapport.

Les prises de commandes ont chuté de 44% pour atteindre 2,2 milliards d'euros, en raison "principalement d'une absence de commandes sur certains de nos marchés clés, tels que les États-Unis, où les clients attendent une clarification des politiques" menées, a noté Vestas dans son rapport trimestriel.

En dépit des ambitions des Etats européens pour verdir leurs sources d'énergie, les fabricants occidentaux ont été pénalisés par des perturbations des chaînes d'approvisionnement et le renchérissement des coûts.

L'ensemble du secteur fait aussi face à un défi majeur aux États-Unis après que le président Donald Trump a gelé les permis fédéraux et les prêts pour tous les projets éoliens offshore et onshore.

En Chine en revanche, l'industrie, fortement subventionnée, est en plein boom, ce qui alarme les producteurs occidentaux.