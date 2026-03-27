Les tour-opérateurs français prudents pour l'été avec la guerre au Moyen-Orient

Les tour-opérateurs français enregistrent un démarrage prometteur pour l'été mais se montrent très prudents dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, qui a commencé à peser sur les réservations, selon le Syndicat des entreprises du Tour Operating (Seto).

Un avion Emirates aux abords de l'aéroport de Dubai, le 16 mars 2026 (illustration) ( AFP / STR )

Les premiers résultats, en date de fin février, montrent ainsi un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% et un nombre de clients en progression de 4,1% pour les réservations concernant des départs du 1er mai au 31 octobre, selon un communiqué du Seto vendredi.

En termes de destinations, l'Espagne continue de se tailler la part du lion auprès des voyageurs avec une hausse du nombre de clients de 1,7% sur un an, suivie par la Grèce (-1,8%), l'Italie (+3,6%), la Tunisie (-3,4%) et le Maroc (+8,5%).

Le Seto, qui compte quelque 70 membres (dont le Club Med, Fram, TUI...) signale aussi la bonne performance de l'île Maurice (+12,2%) tandis qu'à l'inverse, les Etats-Unis voient les réservations chuter de plus de 33%.

Mais les tour-opérateurs ont commencé à assister aux effets de la guerre au Moyen-Orient. Les premières remontées du terrain indiquent une baisse des réservations d’environ 15% la première semaine de mars, juste après le déclenchement de la guerre, et de 25% la deuxième semaine, selon son syndicat.

"Depuis début mars, force est de constater qu'il y a un attentisme énorme de la part des clients, parce que se projeter dans des vacances d'été en période de guerre, ce n'est pas forcément évident", souligne auprès de l'AFP Patrice Caradec, président du Seto.

Ce dernier note aussi que la Turquie et l'Egypte, pas directement impliqués dans le conflit, ont connu un net recul des réservations.

L'hiver 2025/2026 a, lui, connu une bonne tendance. Pour les départs sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, les membres du Seto ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros (+5,3%), avec une augmentation de 4% du nombre de clients.

"Les excellentes performances du ski en France" ont "dopé les chiffres des ventes de l’hexagone (+5%)", précise le Seto.

"La moyenne montagne a particulièrement bien performé, ce qui n'était pas le cas l'année dernière car la neige avait fait cruellement défaut", souligne M. Caradec.

Hors ski, certaines destinations ensoleillées ont aussi enregistré une nette hausse de la fréquentation, comme l'Egypte (+41,4%), la République dominicaine (+7,6%), le Maroc (+4,8%), et l'Italie (+19,5%).