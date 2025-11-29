 Aller au contenu principal
Les Toulousains privent l'OM du fauteuil de leader après un scénario fou
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 23:03

Promis au fauteuil de leader en cas de succès face à Toulouse, les Marseillais ont une nouvelle fois laissé passer leur chance après avoir réussi à renverser le score en seconde mi-temps avant d'encaisser l'égalisation dans le temps additionnel. Phocéens et Violets repartent dos-à-dos (2-2).

Olympique de Marseille 2-2 Toulouse FC

Buts : Paixão (66 e ), Højbjerg (74 e ) pour les Phocéens // Emersonn (14 e ), Hidalgo (90 e +2) pour les Violets

Les données étaient simples pour les Marseillais : remporter les trois points signifiaient prendre la tête du classement de la Ligue 1 et laisser le Paris Saint-Germain à une longueur après sa défaite plus tôt dans l’après-midi face à Monaco (1-0). Mais cette fois non plus, l’OM n’a pas appris de ses erreurs passées avec une égalisation concédée en toute fin de rencontre.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

