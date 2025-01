Les tickets-restaurant de nouveau utilisables pour les courses

La mesure était attendue et réclamée à cor et à cri, malgré les protestations des restaurateurs. Ce mardi 14 janvier, la dérogation autorisant l'utilisation des tickets-restaurant pour les produits alimentaires à préparer (riz, pâtes, etc.) a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2026. Le Sénat a statué sur la question et voté cet après-midi en ce sens.

Ce dispositif avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire, pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Les gouvernements successifs avaient voté son prolongement. Au grand dam des restaurateurs, qui estimaient que son utilisation était détournée de son objectif initial et qu'elle mettait à mal leur pouvoir d'achat.

Pourquoi le ticket-restaurant est une aberrationLa censure du gouvernement de Michel Barnier, en décembre 2024, leur avait permis de s'octroyer une première victoire. En effet, le budget prévu par le Premier ministre d'alors avait acté le prolongement de cette dérogation. Mais sa chute avait repoussé son vote au Sénat, après l'approbation de l'Assemblée nationale. Et les tickets-restaurant n'étaient plus utilisables dans les grandes surfaces que pour des produits immédiatement consommables, depuis le 1er janvier. Le gouvernement était jusqu'ici resté ferme, refusant un moratoire.

Mais la Chambre haute du Parlement s'est saisie de ce texte dès la reprise de la session parlementaire.