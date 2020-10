Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les théâtres de Broadway resteront fermés jusqu'en mai 2021 Reuters • 09/10/2020 à 18:37









LES THÉÂTRES DE BROADWAY RESTERONT FERMÉS JUSQU'EN MAI 2021 NEW YORK (Reuters) - Les théâtres de Broadway à New York resteront fermés jusqu'au 30 mai 2021, a annoncé vendredi The Broadway League, repoussant de plusieurs mois la réouverture des salles de spectacle qui était prévue pour le début du mois de janvier. L'épidémie de coronavirus a contraint les théâtres de Broadway à fermer leurs portes à la mi-mars. Les dates des prochains spectacles seront annoncées à mesure que les productions établiront leur calendrier, a précisé dans un communiqué l'association professionnelle de l'industrie théâtrale de Broadway. Le syndicat d'acteurs new-yorkais The Actors' Equity Association a qualifié la décision de prolonger la fermeture des salles de "difficile mais responsable". Pour venir en aide aux employés de ce secteur sinistré, Mary McColl, directrice exécutive de l'organisation syndicale, a exhorté le gouvernement fédéral à approuver un régime de subventions pour l'assurance-maladie, renouveler les allocations chômage spécifiques et soutenir le financement du secteur des arts. Plus de trente spectacles étaient à l'affiche à Broadway lorsque la fermeture des salles a été ordonnée. Les producteurs de certains d'entre eux, comme la comédie musicale adaptée de "La Reine des Neiges", le film à succès de Disney, a programme depuis mars 2018, ont décidé que leurs productions ne reprendraient pas. (Peter Szekely avec Bhargav Acharya à Bangalore; version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

