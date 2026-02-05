Les terminaux Starlink utilisés par l'armée russe désactivés, selon Kyiv

Les terminaux Starlink utilisés par l'armée russe sur le champ de bataille dans l'est de l'Ukraine ont été désactivés, ont déclaré jeudi les autorités ukrainiennes, ce qui a perturbé selon eux les attaques russes le long de la ligne de front.

L'Ukraine affirme que les forces russes avaient recours à des milliers de terminaux Starlink pour communiquer entre elles sur le champ de bataille.

Reuters n'a pu déterminer pour le moment si ces terminaux ont bien été désactivés.

Kyiv avait dit la semaine dernière travailler avec SpaceX, la société d'Elon Musk, afin de bloquer l'utilisation des terminaux Starlink utilisés notamment par les drones d'attaque russes, tout en dressant une "liste blanche" de ses propres terminaux pour éviter leur désactivation.

"Les terminaux Starlink figurant sur la 'liste blanche' fonctionnent — les terminaux russes ont été bloqués", a déclaré le ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, sur l'application Telegram. Il a ajouté qu'une vérification était en cours.

SpaceX n'a pas fait de commentaire pour le moment. Elon Musk avait déclaré dimanche que les mesures prises par l'entreprise pour mettre fin à l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie semblaient avoir fonctionné.

Selon Serhi Beskrestnov, un conseiller du ministre ukrainien de la Défense, l'armée russe a dû suspendre ses attaques dans de nombreux secteurs de la ligne de front.

Une source au sein de l'armée ukrainienne déployée dans l'est du pays a confirmé à Reuters que les troupes russes rencontraient d'importants problèmes de communication.

(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)