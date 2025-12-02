Les tarifs douaniers et l'essor de l'IA pourraient mettre à l'épreuve la résistance de la croissance mondiale, selon l'OCDE

La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2 % en 2025, avant de retomber à 2,9 % en 2026

Croissance des États-Unis révisée à la hausse à 2 % en 2025, puis de ralentir à 1,7 % en 2026

La croissance de la Chine se maintient à 5 % en 2025 et ralentit à 4,4 % en 2026

La croissance mondiale se maintient mieux que prévu, l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle contribuant à compenser une partie du choc provoqué par les hausses des droits de douane américains , a indiqué l'OCDE mardi, relevant ses perspectives pour certaines grandes économies.

L'organisation basée à Paris a toutefois prévenu que la croissance mondiale était vulnérable à toute nouvelle flambée de tensions commerciales, tandis que l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle pourrait déclencher une correction des marchés boursiers si les attentes ne sont pas satisfaites.

Dans ses perspectives économiques, l'Organisation de coopération et de développement économiques prévoit un léger ralentissement de la croissance mondiale, qui passerait de 3,2 % en 2025 à 2,9 % en 2026, sans changement par rapport à ses dernières estimations de septembre. Elle prévoit un rebond à 3,1 % en 2027.

Le chef de l'OCDE, Mathias Cormann, a déclaré que les chocs commerciaux déclenchés par les hausses tarifaires du président américain Donald Trump s'étaient jusqu'à présent avérés relativement modérés, mais il a ajouté que leurs coûts allaient probablement augmenter.

"Les effets de ces tarifs douaniers plus élevés depuis le début de l'année deviendront plus clairs à mesure que les entreprises écouleront les stocks qu'elles ont constitués", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE AMÉLIORÉES POUR 2025, MAIS DES RISQUES SUBSISTENT

L'économie américaine devrait croître de 2 % en 2025, un chiffre revu à la hausse par rapport aux 1,8 % de septembre, avant de ralentir à 1,7 % en 2026, également en hausse par rapport aux 1,5 % prévus en septembre.

L'investissement dans l'IA, le soutien budgétaire et les baisses de taux attendues de la Réserve fédérale contribuent à compenser l'effet négatif des droits de douane sur les biens importés, de la réduction de l'immigration et des suppressions d'emplois au niveau fédéral, selon l'OCDE.

Toutefois, elle a averti que l'administration Trump avait placé la politique budgétaire américaine sur une trajectoire insoutenable, avec d'importants déficits budgétaires et une augmentation de la dette qui nécessiterait un "ajustement significatif" dans les années à venir.

La croissance de la Chine devrait se maintenir à 5 % en 2025, un chiffre en hausse par rapport aux 4,9 % de septembre, avant de ralentir à 4,4 % en 2026 - inchangé par rapport à septembre - à mesure que le soutien budgétaire s'estompe et que les nouveaux droits de douane américains sur les biens importés de Chine se font sentir.

Les prévisions de croissance de la zone euro pour 2025 ont été révisées à la hausse, passant de 1,2 % à 1,3 %, grâce à la résistance des marchés du travail et à l'augmentation des dépenses publiques en Allemagne. La croissance devrait se ralentir à 1,2 % en 2026 - elle était estimée à 1 % auparavant - car le resserrement budgétaire en France et en Italie pèse sur les perspectives.

L'économie japonaise devrait croître de 1,3 % en 2025, un chiffre en hausse par rapport aux 1,1 % précédemment, et être soutenue par des bénéfices et des investissements solides des entreprises, avant de ralentir à 0,9 % en 2026.

PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INFLATION

La croissance du commerce mondial devrait se ralentir, passant de 4,2 % en 2025 à 2,3 % en 2026, les effets des droits de douane pesant pleinement sur l'investissement et la consommation. L'incertitude élevée en matière de politique commerciale limite les perspectives de reprise.

L'inflation devrait revenir progressivement aux objectifs des banques centrales d'ici à la mi-2027 dans la plupart des grandes économies. Aux États-Unis, l'inflation devrait culminer à la mi-2026 en raison de la répercussion des droits de douane, avant de s'atténuer. En Chine et dans certains marchés émergents, l'inflation devrait augmenter légèrement à mesure que les capacités de production excédentaires diminuent.

La plupart des grandes banques centrales devraient maintenir ou abaisser les coûts d'emprunt au cours de l'année à venir, à mesure que les pressions inflationnistes s'atténueront. La Réserve fédérale devrait réduire légèrement ses taux d'ici à la fin de 2026, à moins que l'inflation ne soit surprise par les tarifs douaniers.