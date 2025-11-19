Les supporters écossais annoncent la couleur pour le Mondial

Les kilts seront de sortie.

Au terme d’un match complètement fou, l’Ecosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde en retournant le Danemark (4-2), devant un public en feu à Hampden Park. Dès la fin de la rencontre, les supporters de la Tartan Army ont déjà fait une promesse : il faudra compter sur eux à la Coupe du monde l’été prochain : « Les pubs américains ne vont pas savoir ce qui leur arrive , a annoncé joyeusemment Iain Emerson, chef des supporters écossais, au média The Sun . D’ici le début du tournoi, tout le pays sera en liesse. » …

CDB pour SOFOOT.com