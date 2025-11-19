 Aller au contenu principal
Les supporters écossais annoncent la couleur pour le Mondial
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 11:37

Les kilts seront de sortie.

Au terme d’un match complètement fou, l’Ecosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde en retournant le Danemark (4-2), devant un public en feu à Hampden Park. Dès la fin de la rencontre, les supporters de la Tartan Army ont déjà fait une promesse : il faudra compter sur eux à la Coupe du monde l’été prochain : « Les pubs américains ne vont pas savoir ce qui leur arrive , a annoncé joyeusemment Iain Emerson, chef des supporters écossais, au média The Sun . D’ici le début du tournoi, tout le pays sera en liesse. »

CDB pour SOFOOT.com

