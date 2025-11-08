 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 19:33

Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris

Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris

Le 14 juillet au mois de novembre.

Les supporters du Wydad Casablanca ont offert un spectacle pyrotechnique époustouflant en plein Paris. Un grand rassemblement était organisé vendredi, autour de la Seine, pour marquer les 20 ans du groupe Ultra Winners 2005 . Des centaines de fumigènes rouges ont été craqués, sur les quais et les ponts, pour teinter le XVI e arrondissement des couleurs du club. Des feux d’artifice ont aussi été tirés, garantissant un résultat impressionnant. Le nouveau joyau local Hakim Ziyech ne demande plus qu’à allumer la prochaine mèche.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sunderland rattrape Arsenal par le col
    Sunderland rattrape Arsenal par le col
    information fournie par So Foot 08.11.2025 20:46 

    Sunderland 2 -2 Arsenal Buts : Ballard (36 e ), Brobbey (90 e +4) // Saka (54 e ), Trossard (74 e ) Miaou !… QB pour SOFOOT.com

  • La Juve frustrée dans le derby
    La Juve frustrée dans le derby
    information fournie par So Foot 08.11.2025 19:59 

    Juventus 0 – 0 Torino Luciano Spalletti va s’arracher les cheveux. Déjà frustrée par le Sporting mardi, la Juventus a encore été contrariée ce samedi par son voisin, le Torino (0-0). Buteur lors des deux derniers matchs au Juventus Stadium, Dušan Vlahović est resté ... Lire la suite

  • Yamal, cible numéro 1 des commentaires racistes en Espagne
    Yamal, cible numéro 1 des commentaires racistes en Espagne
    information fournie par So Foot 08.11.2025 19:04 

    Quel monde de brutes. L’ Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est penché sur le cas du football, et il y a malheureusement de quoi faire. Il a passé les réseaux sociaux au crible et identifié 33 458 messages haineux la saison dernière, comme le ... Lire la suite

  • Marseille tyrannise Brest et passe leader !
    Marseille tyrannise Brest et passe leader !
    information fournie par So Foot 08.11.2025 19:01 

    En totale maîtrise, l'Olympique de Marseille a aisément disposé du Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Les buteurs ? Angel Gomes et Mason Greenwood en première période, Pierre-Emerick Aubameyang en seconde. Et si les Bretons pourraient tomber ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank