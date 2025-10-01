Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza
Les supporters de Galatasaray ont profité de la réception victorieuse de Liverpool mardi (1-0) pour dénoncer la situation à Gaza. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le RAMS Park d’Istanbul . On pouvait notamment lire : « Génocide palestinien », « Laissez vivre les bébés à Gaza » ou encore « L’humanité a perdu conscience à Gaza ».
🇹🇷🇵🇸 Galatasaray taraftarları, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin'e destek pankartları açtı. ▪️"Kudüs özgür değilse dünya esirdir" ▪️"Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" pic.twitter.com/0O9D2VhM41…
TM pour SOFOOT.com
