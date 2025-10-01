 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza
01/10/2025

Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza

Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza

Les supporters de Galatasaray ont profité de la réception victorieuse de Liverpool mardi (1-0) pour dénoncer la situation à Gaza. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le RAMS Park d’Istanbul . On pouvait notamment lire : « Génocide palestinien », « Laissez vivre les bébés à Gaza » ou encore « L’humanité a perdu conscience à Gaza ».

🇹🇷🇵🇸 Galatasaray taraftarları, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin'e destek pankartları açtı. ▪️"Kudüs özgür değilse dünya esirdir" ▪️"Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" pic.twitter.com/0O9D2VhM41…

TM pour SOFOOT.com

