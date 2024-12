Les sujets foot auxquels vous risquez d’être confrontés au réveillon

Plutôt que de se farcir un énième débat sur François Bayrou, Bruno Retailleau ou le retour de Trump, le réveillon de Noël est l’occasion de raconter à vos vieux oncles et tantes que vous ne voyez que deux fois par an que Kylian Mbappé ne va pas si mal que ça. Et que le foot, même le 24 décembre, c’est difficile de s’en passer. Voici pourquoi.

→ Brest peut-il gagner la Ligue des champions ?

Il est 19 heures, tout le monde n’est pas arrivé parce que le cousin avait oublié de vider les poubelles, parce que la tante n’avait pas fait le plein et parce que l’ado a oublié d’aller acheter le pain. C’est pénible, mais c’est tous les ans la même chose. Il ne faut pas vous énerver.

En revanche, ça agace les enfants. Eux, ils attendent les cadeaux au pied du sapin. Il faut les occuper. C’est le moment de leur raconter une longue histoire. Le scénario, vous le connaissez. En gros, c’est le conte du Petit Poucet. C’est universel, ça parle à tout le monde. Commencez comme ça : « Il était une fois un petit producteur de fruits et légumes breton. » Allez-y, faut y croire, on s’en fout si c’est à moitié faux. Replongez-vous il y a deux ans, quand un petit bled d’Armorique luttait pour se maintenir en Ligue 1, qu’il virait son coach et qu’un type à casquette arrivait. C’est lui, le héros de votre histoire, même si faut aussi parler de Lees-Melou et de Bizot. Appelez-le King Éric pour internationaliser votre récit. Faut quand même qu’ils soient bilingues les mômes. Dites qu’ils renversent des montagnes, que des clubs de lointaines contrées (d’Autriche-Hongrie, de Hollande, de Prusse) sont tombés. Pour le grand méchant, choisissez l’UEFA qui ne veut pas que vous jouiez dans votre stade municipal. Il faut enjoliver à fond, c’est le moment.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com