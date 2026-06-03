Les Suisses semblent prêts à rejeter le projet de plafonnement de la population à 10 millions d'habitants-sondage

Les électeurs suisses semblent se diriger vers un rejet de la proposition de référendum visant à plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants, selon un sondage publié mercredi.

Les inquiétudes de certains concernant l'augmentation rapide de la population suisse, passée de 7,3 millions en 2002 à 9,1 millions l'an dernier, et les effets de ce bond de près de 25% sur les infrastructures publiques, ont dans un premier temps poussé de nombreux Suisses à soutenir la proposition.

Cette dernière, soutenue par l'Union démocratique du centre (UDC) - premier parti, de droite radicale, du pays - n'a pas l'aval du gouvernement suisse, qui estime qu'elle nuirait à la coopération avec l'Union européenne (UE) et porterait atteinte à l'économie en restreignant le marché du travail.

Le texte, soumis au vote le 14 juin, stipule que la population de résidents permanents ne doit pas dépasser 10 millions d'habitants avant 2050, et que la Suisse devrait renoncer à son accord sur la libre circulation avec l'UE.

Environ 52% des 19.400 personnes interrogées entre le 19 et le 27 mai se sont déclarées opposées à la proposition, tandis que 45% y sont favorables, selon l'enquête réalisée par GFS Bern pour le service public SRG. Le reste des sondés était indécis.

Un sondage précédent réalisé fin avril montrait que les Suisses étaient divisés sur le sujet, avec 47% pour et 47% contre.

(Reportage John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)