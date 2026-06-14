Les Suisses rejettent le plafonnement de leur population

par John Revill, Dave Graham et Marleen Kaesebier

Les Suisses ont rejeté dimanche une proposition visant à plafonner à dix millions la population du pays, les électeurs ayant privilégié la stabilité économique et les liens avec l'Union européenne sur les arguments selon lesquels l'immigration pèse sur les services publics et fait monter le prix des loyers.

Selon un résultat préliminaire du référendum national, près de 55% des électeurs ont voté contre la proposition, et 45% pour.

Le scrutin, comparé au référendum britannique de 2016 sur le Brexit, faisait craindre aux entreprises qu'il puisse mettre un terme à la libre circulation des travailleurs entre la Suisse et l'Union européenne, principal partenaire commercial de la Suisse.

Portée par l'extrême-droite, la proposition stipulait que la population suisse ne devait pas dépasser les dix millions avant 2050, et que si tel était le cas pendant deux ans, le pays devait mettre un terme à la liberté de mouvement avec l'Union européenne.

Le gouvernement avait exhorté les électeurs à la rejeter et le ministre suisse de la Justice Beat Jans a salué le résultat. Il a néanmoins promis aussi d'analyser les mesures supplémentaires pouvant être prises pour répondre aux craintes des électeurs sur le logement et l'immigration.

La population suisse atteint déjà 9,1 millions de personnes et a progressé bien plus rapidement que chez les pays voisins de l'UE. Les ressortissants étrangers représentent près de 28% de la population totale, appelée à atteindre 10 millions au début de la décennie 2040 selon les projections officielles.

Sibel Arslan, députée fédérale du parti Vert, voit dans le résultat du scrutin la preuve que la Suisse reste désireuse de travailler avec ses voisins européens. Mais elle craint qu'un tabou ait été brisé.

"Le mal est fait", dit-elle. "Ceci a légitimé la discussion sur le plafonnement de la population. Le génie est sorti de la lampe."

(Dave Graham, John Revill et Marleen Kaesebier, avec Oliver Hirt et Lili Bayer, version française Gilles Guillaume)