Les Suisses appelés à voter sur la neutralité et la coopération avec l'Otan

par John Revill

Les électeurs suisses doivent se prononcer fin septembre sur une proposition visant à durcir la neutralité du pays, qui aurait pour conséquence, si elle était votée, d'empêcher le pays d'imposer des sanctions économiques ou de coopérer avec l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord).

À un mois du référendum du 27 septembre sur la neutralité, la camp en faveur de son durcissement a obtenu le soutien du Kremlin, suscitant des craintes d'un isolement du pays vis-à-vis de ses voisins européens.

La neutralité suisse, reconnue au niveau international depuis 1815 et inscrite dans la Constitution depuis 1848, a permis à ce pays de rester à l'écart des deux guerres mondiales.

Mais ce statut est remis en cause depuis que la Suisse a adopté des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022, a déclaré Christoph Blocher, l'un des artisans de la transformation de l'Union démocratique du centre (UDC), qui soutient le durcissement de la neutralité, en parti de droite nationaliste .

Le texte soumis au vote interdirait à la Suisse d'adhérer à une alliance militaire ou de défense ou de coopérer avec une telle alliance, sauf en cas d'attaque, ainsi que de participer à des sanctions sans l'accord des Nations unies.

Le gouvernement suisse et la plupart des partis politiques - à l'exception donc de l'UDC qui compte le plus grand nombre de sièges au conseil national - s'y opposent.

Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a déclaré que la proposition porterait atteinte à la sécurité nationale et empêcherait la Suisse de mener des exercices conjoints avec l'Otan.

"Nous ne pourrions émettre que des condamnations verbales sans prendre de mesures concrètes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les experts juridiques du gouvernement estiment qu'il n'est pas nécessaire de modifier une formule qui a fait ses preuves, grâce à laquelle la Suisse a récemment interdit le survol de son territoire par des avions militaires américains pendant le conflit avec l'Iran.

Les sondages suggèrent un rejet de la proposition, le plus récent créditant le "non" de 62% des intentions de vote contre 36% pour le "oui", mais comme les partisans du changement dépensent plus que ces favorables au statu quo, l'écart pourrait se réduire, a déclaré le sondeur Fabio Wasserfallen.

L'implication de Moscou dans le débat a toutefois retenu l'attention après que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué sur les réseaux sociaux l'alignement de la Suisse sur les mesures de l'UE.

"D'un point de vue juridique, la 'neutralité flexible' signifie l'absence totale de neutralité", a déclaré la représentante russe, elle-même visée par des sanctions suisses.

(Rédigé par John Revill, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)