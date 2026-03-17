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Les stars du foot européen risquent de faire une croix sur les JO 2028
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 09:27

Les stars du foot européen risquent de faire une croix sur les JO 2028

Les stars du foot européen risquent de faire une croix sur les JO 2028

Qui pour défendre la médaille d’argent de l’équipe de France olympique ? Si l’on se veut ambitieux pour la France, il ne devrait pas y avoir de tête d’affiche tricolore, ou même européenne, du côté des Jeux olympiques de Los Angeles dans deux ans. En effet, l’organisation de l’événement vient d’annoncer que le tournoi débutera le 10 juillet.

Organisé du 9 juin au 9 juillet 2028 en Irlande et au Royaume-Uni, le prochain Euro se terminera donc à la veille de la première journée du tournoi olympique , étant donné les compétitions de ballon rond démarrent un peu plus tôt que les JO eux-mêmes (14 juillet-30 juillet), du fait de leur durée. Les finales quant à elles, sont prévues le 28 juillet pour les hommes et le 29 juillet pour les femmes.…

JF pour SOFOOT.com

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Sport
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