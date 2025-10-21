 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses interdits de participer aux Jeux de Milan-Cortina
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 20:59

Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses ne seront pas autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026, a annoncé mardi la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Le conseil de la FIS a décidé mardi, lors d'un vote, d'interdire les athlètes russes et biélorusses à participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux.

Le Comité international olympique (CIO) avait annoncé le mois dernier autoriser la participation sous bannière neutre des athlètes russes et biélorusses aux Jeux de Milan-Cortina, tout en ajoutant que la décision finale reviendrait à chaque fédération internationale.

Les Jeux de Milan-Cortina sont prévus du 6 au 22 février 2026.

(Rédigé par Mitch Phillips; version française Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau siège de JPMorgan Chase à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    JPMorgan inaugure son nouveau siège, symbole du renouveau des bureaux à New York
    information fournie par AFP 21.10.2025 21:19 

    La banque américaine JPMorgan Chase a inauguré mardi son nouveau siège sur la prestigieuse Park Avenue à New York, un mastodonte de 423 mètres de hauteur qui consacre l'improbable renouveau de l'immobilier de bureau dans la capitale économique des Etats-Unis. D'ici ... Lire la suite

  • Le lancement de ChatGPT Atlas était particulièrement attendu, s'agissant d'un logiciel élaboré autour du modèle le plus populaire au monde, avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI, soit 10% de l'humanité ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    OpenAI défie Google avec ChatGPT Atlas, son propre navigateur dopé à l'IA
    information fournie par AFP 21.10.2025 20:52 

    OpenAI a lancé mardi son propre navigateur internet, "ChatGPT Atlas", construit autour de son modèle d'intelligence artificielle (IA), le plus utilisé au monde, dans une tentative de devenir la porte d'entrée numéro 1 du web à la place de Google Chrome. "L'IA représente ... Lire la suite

  • Le Barça trouve un successeur au PSG
    Le Barça trouve un successeur au PSG
    information fournie par So Foot 21.10.2025 20:48 

    FC Barcelone 6-1 Olympiakos Buts : López (7 e , 39 e , 77 e ), Yamal (68 e , sp), Rashford (74 e , 79 e ) pour les Blaugrana // El Kaabi (54 e , sp) pour le club du Pirée Expulsion : Hezze (57 e ) côté Olympiakos … LB pour SOFOOT.com

  • Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
    Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
    information fournie par So Foot 21.10.2025 20:09 

    Plusieurs surprises côté PSG. Pas d’Ousmane Dembélé ni de Marquinhos dans le onze titulaire concocté par Luis Enrique, mais Senny Mayulu occupera bien le front de l’attaque parisienne aux côtés de Bradley Barcola.… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank