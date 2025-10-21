Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses interdits de participer aux Jeux de Milan-Cortina

Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses ne seront pas autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026, a annoncé mardi la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Le conseil de la FIS a décidé mardi, lors d'un vote, d'interdire les athlètes russes et biélorusses à participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux.

Le Comité international olympique (CIO) avait annoncé le mois dernier autoriser la participation sous bannière neutre des athlètes russes et biélorusses aux Jeux de Milan-Cortina, tout en ajoutant que la décision finale reviendrait à chaque fédération internationale.

Les Jeux de Milan-Cortina sont prévus du 6 au 22 février 2026.

