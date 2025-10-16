 Aller au contenu principal
Les sirops Teisseire annoncent la fermeture du site de production isérois
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 18:09

Le fabricant de sirop Teisseire, en difficulté financière, a annoncé jeudi la fermeture de son site de production à Crolles (Isère), et un projet de réorganisation synonyme de suppression de près de 170 postes.

( AFP / JOEL SAGET )

"Confrontée à une situation économique et financière extrêmement difficile, et en l'absence de perspective d'amélioration", Teisseire a présenté aux représentants du personnel un "projet de réorganisation global de ses activités", explique la société dans un communiqué.

"Ce projet implique notamment la cessation des activités industrielles sur le site de Crolles" et l'externalisation de son équipe commerciale, précise Teisseire, qui ajoute avoir noué des "partenariats avec des sociétés françaises permettant le maintien des volumes de production en France".

Au total, le projet "engendrerait la suppression de 205 postes et la création de 38 nouveaux, soit 167 suppressions nettes", comptabilise Teisseire.

"Après avoir exploré toutes les solutions possibles", ce scénario "est aujourd'hui incontournable pour assurer la pérennité de l'entreprise", a déclaré le président de Teisseire Christophe Garcia, cité dans le communiqué.

La production serait confiée au normand Slaur-Sardet. Si aucun repreneur n'est trouvé pour l'usine de Crolles, construite en 1971, les activités s'arrêteront "à horizon avril 2026".

Teisseire va engager une procédure d'information-consultation avec les représentants du personnel et "mettre en place les mesures d'accompagnement sociales adaptées", poursuit le texte.

Le fabricant de sirops avance plusieurs facteurs qui ont contribué à "un déclin ininterrompu" de ses ventes "depuis dix ans": des rapports de force "au profit des clients et fournisseurs de matières", une intensification de la concurrence, un accroissement des contraintes réglementaires ou encore un changement profond des comportements des consommateurs.

"Combinés à d'importantes rigidités organisationnelles", ces facteurs ont conduit à "une forte baisse des ventes et des parts de marché au cours des dernières années", explique Teisseire, qui cite son résultat d'exploitation, passé de l'équivalent de "près 10% du chiffre d'affaires en 2020" à une perte en 2025 "(-2% du chiffre d'affaires)".

Les sirops Teisseire, qui trouvent leurs origines dans les Alpes à la fin du 18e siècle, ont été rachetés par le fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic en 2010, lui-même passé dans le giron du brasseur danois Carlsberg en 2024.

