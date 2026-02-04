Les sénateurs démocrates veulent retarder la procédure de nomination de M. Warsh à la présidence de la Fed

Les membres démocrates de la commission bancaire du Sénat ont demandé mardi au président républicain de la commission, le sénateur Tim Scott, de retarder la procédure de nomination de l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh, choisi par le président Donald Trump pour être le prochain président de la banque centrale américaine.

"Cette nomination intervient après des mois d'efforts répétés du président Trump et de son administration pour influencer la Fed par l'intimidation, notamment en ouvrant des enquêtes criminelles sur la gouverneure de la Fed Lisa Cook et le président de la Fed Jerome Powell", indique la lettre, en référence aux enquêtes lancées par le ministère de la Justice sur Mme Cook pour des erreurs présumées dans ses demandes d'hypothèque et sur M. Powell pour des erreurs présumées devant la commission bancaire du Sénat au sujet des rénovations du siège de la Fed.

Mme Cook nie avoir commis des actes répréhensibles et a intenté une action en justice pour empêcher M. Trump de la licencier, dans une affaire actuellement portée devant la Cour suprême. M. Powell affirme que les enquêtes du ministère de la justice à son sujet font partie d'une tentative plus large de l'administration d'exercer un contrôle inapproprié sur les décisions de politique monétaire de la banque centrale américaine.

"Nous vous demandons de reporter toute procédure de nomination de M. Warsh jusqu'à ce que les enquêtes criminelles prétextes impliquant le président Powell et le gouverneur Cook aient été closes", ont écrit Elizabeth Warren, membre du comité de classement, et ses dix collègues démocrates du comité.

Vendredi, M. Trump a déclaré qu'il avait choisi M. Warsh pour succéder à M. Powell en tant que président de la Fed lorsque le mandat de ce dernier à la tête de l'institution prendra fin à la mi-mai.

"La nomination de Kevin Warsh à la Réserve fédérale a été approuvée de manière retentissante par les chefs d'entreprise et les dirigeants politiques, car ses références universitaires, sa réussite dans le secteur privé et son expérience au sein du conseil des gouverneurs de la Fed sont irréprochables", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison-Blanche.

"Les démocrates devraient mettre de côté les jeux politiques et donner la priorité au bien-être du peuple américain qui mérite d'avoir enfin confiance dans le processus décisionnel de la Réserve fédérale."

La Maison Blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à la question de savoir quand la nomination de M. Warsh serait officiellement transmise au Congrès.

Après que M. Powell a révélé l'enquête du DOJ dans un rare message vidéo diffusé le dimanche soir en janvier, le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré qu'il bloquerait toute nomination à la Fed jusqu'à ce que l'enquête soit close.

Le bureau du sénateur Scott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.